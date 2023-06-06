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«Схеми» опублікували супутникові знімки, де видно наслідки руйнування Каховської ГЕС

Автор:
Софія Телішевська
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Підрив Каховської гідроелектростанції в ніч на 6 червня призвів до руйнування греблі ГЕС та, за інформацією премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, підтоплення десятків населених пунктів Херсонської області.

Наслідки руйнування гідроелектростанції, через які затопило декілька населених пунктів Херсонщини, зафіксував супутник Planet Labs. Проєкт «Схеми» оприлюднив ці знімки.

Вулиці міста на лівому березі Дніпра частково затопило водою. Як і декілька обʼєктів, розташованих поблизу дамби. Також на фото видно затоплений стадіон, Літній театр та Палац культури.

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Ці два села розташовані на південний захід від Нової Каховки. Їхні території майже повністю затоплені, більшість будинків пішла під воду.

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Супутник показав один із обʼєктів у селищі, який постраждав: це термінал компанії «Нібулон», розташований неподалік дамби.

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