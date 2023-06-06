У Німеччині жінку оштрафували на тисячу євро за підтримку російської агресії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Окружний суд міста Кельн у вівторок оштрафував уродженку України Олену Колбаснікову через схвалення агресії росії. Загальна сума штрафу становитиме тисячу євро.
Про це пише T-Online.
Суд зобовʼязав Колбаснікову сплатити 30 щоденних штрафів по €30 за звинуваченням у схваленні кримінальних злочинів, а також судові збори.
Жінку звинуватили в тому, що в травні 2022 року під час проросійської демонстрації вона дала інтервʼю телеканалу Bild TV, в якому підтримала війну росії проти України.
Олена Колбаснікова є одним із лідерів проросійських протестів у Німеччині і у звʼязку з цим співпрацює з місцевими правоекстремістськими політиками. ЗМІ в Німеччині часто називають її «путінською фанаткою» або учасницею «фан-клубу путіна».
- У січні 2023 року Reuters опублікувало розслідування про те, що у Німеччині діє мережа російських агентів, яка просуває проросійські наративи та організовує акції проти підтримки України. Це допомагають робити люди, які повʼязані з російською організацією «Росспівробітництво», а також військовою розвідкою рф. Зокрема, журналісти встановили особи деяких ключових фігур, які повʼязані з просуванням російських наративів у Німеччині. Один із них — колишній російський офіцер Макс Шлунд. Десять років тому, до переїзду в Німеччину його звали Ростислав Теслюк. Останніми місяцями він їздив на окуповані території України, а нещодавно російська державна установа оплатила йому квиток на літак до Москви на конференцію путіна.
- Також в акціях бере участь партнерка Шлунда — Олена Колбаснікова. Вона родом з України, але зараз мешкає в Німеччині. Колбаснікова стала популярною серед проросійського німецького руху в 2022 році, коли заявила, що її нібито звільнили з роботи через «русофобію». Шлунд і Колбаснікова вже організували кілька проросійських акцій.