Позов України проти росії: у Міжнародному суді ООН почалися слухання щодо Криму і Донбасу
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / Vad Z
У Міжнародному суді ООН відбуваються слухання з розгляду позову України проти росії через порушення останньою двох конвенцій ООН. Позов українська сторона подала у 2017 році.
Про це повідомила пресслужба суду у Twitter.
Справа називається «Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання всіх форм расової дискримінації (Україна проти росії)».
Перший раунд аргументів розпочався 6 червня з виступу української сторони. Їх озвучуватимуть під час двох сесій тривалістю по три години в Палаці миру в Гаазі.
Російська сторона наведе свої аргументи 8 червня, а другий раунд запланований на 12 (представляє Україна) і 14 червня (представляє росія).
Делегацію від України очолює посол з особливих доручень в Міністерстві закордонних справ, головний представник України в питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування росії, Антон Кориневич. Його заступниця — директорка Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова.
Україна подала позов до Міжнародного суду ООН у січні 2017 року. Вона аргументувала його так: росія порушила першу конвенцію, бо озброювала угруповання маріонеткових «ДНР» і «ЛНР», і другу конвенцію — своєю політикою щодо неросійських етнічних груп у тимчасово окупованому Криму.
- У квітні 2017 року Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення — зобовʼязав рф не обмежувати можливості кримських татар зберігати представницькі інституції, зокрема Меджліс, і надати доступ до освіти українською мовою.
- У 2018 році Україна подала свій меморандум, який детально фіксує та описує кожний факт порушення росією своїх міжнародно-правових зобовʼязань.
- У лютому 2019 року стало відомо, що міжнародний кримінальний суд у Гаазі перейшов до заключної стадії вивчення матеріалів української справи, що стосується подій Революції гідності, анексії Криму та війни на Донбасі.
- 8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН у Гаазі (Нідерланди) визнав свою юрисдикцію над судовим позовом України проти росії.
- Міжнародний суд ООН в Гаазі встановив для росії кінцеву дату подання контрмеморандуму на позов України щодо застосування Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
- У грудні 2019 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає росію припинити порушувати права людей у Криму.