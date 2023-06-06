Підрив дамби Каховської ГЕС: На правому березі Херсонщині у критичній зоні опинилися 16 тисяч людей

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У Херсонській області майже 16 тисяч людей опинились у критичній зоні затоплення правого берега Дніпра через ранковий підрив Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Станом на 07:30 у Херсонській області частково або повністю підтоплені Тягинка, Львове, Одрадокамʼянка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів Херсонського району.

Евакуація автобусами буде до Херсону, Миколаєва, звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст. О 12:00 на залізничному вокзалі Херсону буде евакуаційний потяг до Миколаєва.

Усі старости і голови громад поінформовані і збирають населення у точках збору. У кожній громаді створили окремий штаб, який відповідає за свою територію.