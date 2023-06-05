Керівники районних адміністрацій закликали Кличка відмовитися від посади мера або голови КМДА. Той відповів

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Кузьмін Олександр / «Бабель»

Голови державних районних адміністрацій Києва записали спільне звернення до мера міста Віталія Кличка. Чиновники закликали міського голову не перекладати відповідальність за місто на райони.

Звернення опублікував голова Деснянської адміністрації Дмитро Ратніков.

«Ми, голови районних адміністрацій, бачимо бажання мера перекласти всю свою відповідальність за життєдіяльність міста виключно на райони, водночас при цьому концентруючи владу в одних руках та йдучи проти загальнодержавної політики децентралізації, мета якої передати більше прав та владних повноважень на місця», — заявив Ратніков.

У своєму зверненні чиновники закликали Кличка відмовитися від однієї з посад, які він обіймає, і залишитися або на посаді мера Києва, або на посаді голови Київської державної міської адміністрації.

«Пропонуємо меру відмовитися від одночасного поєднання кількох посад — міського голови та голови КМДА. Відновити відібрані повноваження районів. Ми, дружня команда голів районів, 24/7 працюємо на благо рідного міста. Тому, у разі потреби, готові взяти на себе як владні повноваження, так і відповідальність за життєдіяльність столиці», — йдеться у заяві.

У відповідь на звернення голів райдержадміністрацій Києва Віталій Кличко заявив, що у них не забирали повноваження, а, навпаки, додали. Також мер додав, що для облаштування укриттів РДА отримали 1,2 млрд гривень (за минулий і цей рік).

«Скільки грошей, виділених на укриття, ви освоїли? Відповім: загалом по місту трохи більше 10%! То ви будете брати на себе відповідальність за місто?! » — запитав Кличко.