У Великій Британії вперше пройшли навчання українські капелани
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Гонтар Володимир / УНІАН
У Великій Британії вперше відбулися навчання українських капеланів. Група із 10 військових завершила двотижневий курс.
Про це пише пресслужба британського уряду.
Українські капелани стажувалися в Департаменті капеланів Королівської армії Великої Британії, щоб дізнатися більше про надання опіки, духовної підтримки та моральних настанов під час військових операцій, а також у період повоєнної відбудови.
«Тепер вони вирушать на передову лінії конфлікту України з росією, де їхнім завданням буде вселяти надію і відновлювати дух у військах, які борються за повернення суверенної території України», — йдеться в повідомленні.
Загалом в українській капеланській службі наразі працюють 160 капеланів. У планах розширити їхню кількість до 738 людей, щоб забезпечити підтримку військових на фронті, у госпіталях і навчальних центрах.
- У 2018 році в Міноборони заявили про дефіцит військових капеланів. Служба капеланів у Збройних силах тоді було недоукомплектована майже на 40%. Через рік у МВС заявили, що в Нацполіції, Державній прикордонній службі, Збройних силах та інших військових формуваннях зʼявляться свої капеланські служби.
- У травні 2021 року Рада схвалила закон про створення Служби військових капеланів. 30 листопада нардепи остаточно ухвалили закон у другому читанні та загалом, а в грудні його підписав президент Володимир Зеленський.