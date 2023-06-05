The Telegraph: Премʼєр Британії пропонує міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО

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Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до США цього тижня спонукатиме Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Британії Бена Воллеса на посаду генсека НАТО.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Бен Воллес вже заявляв, що зацікавлений у цій посаді. Він популярний у США завдяки його центральній ролі у створенні міжнародної коаліції підтримки України. Він також підвищив витрати Британії на оборону до 2,25% ВВП і наполягає на тому, щоб до кінця десятиліття вони досягли 3%.

Однак у Лондоні стурбовані тим, що французи та німці обʼєднаються і спробують завадити британцю отримати цю посаду. Точаться розмови про те, що вони підтримають першу жінку-генсека. Іншим кандидатом на цю посаду називають премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка 5 червня зустрічається з Байденом.

У травні Воллес зізнався німецьким ЗМІ, що хотів би стати генеральним секретарем НАТО. «Я завжди казав, що це буде гарна робота. Це робота, яку я хотів би. Але мені також подобається і моя теперішня робота».