The Telegraph: Премʼєр Британії пропонує міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до США цього тижня спонукатиме Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Британії Бена Воллеса на посаду генсека НАТО.
Про це повідомляє британська газета The Telegraph.
Бен Воллес вже заявляв, що зацікавлений у цій посаді. Він популярний у США завдяки його центральній ролі у створенні міжнародної коаліції підтримки України. Він також підвищив витрати Британії на оборону до 2,25% ВВП і наполягає на тому, щоб до кінця десятиліття вони досягли 3%.
Однак у Лондоні стурбовані тим, що французи та німці обʼєднаються і спробують завадити британцю отримати цю посаду. Точаться розмови про те, що вони підтримають першу жінку-генсека. Іншим кандидатом на цю посаду називають премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка 5 червня зустрічається з Байденом.
У травні Воллес зізнався німецьким ЗМІ, що хотів би стати генеральним секретарем НАТО. «Я завжди казав, що це буде гарна робота. Це робота, яку я хотів би. Але мені також подобається і моя теперішня робота».
- До початку війни в Україні чинний генсек НАТО ЄНС Столтенберг офіційно відмовився йти на наступний термін і погодився очолити Центробанк Норвегії. Але тепер його повноваження продовжили до вересня 2023 року. Столтенберг обіймає посаду генсека НАТО з 1 жовтня 2014 року.