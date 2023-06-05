Проєкт розвідки Black Box, на який українці збирали гроші, вже завдав росіянам збитків на понад $700 мільйонів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Таємний проєкт розвідки Black Box, на який українці збирали гроші, вже завдав росіянам збитків на понад $700 мільйонів.
Про це 5 червня повідомив очільник розвідки Кирило Буданов.
Результати роботи Black Box можна побачити на багатьох обʼєктах окупантів, які розташовані як на тимчасово окупованій українській території, так і на території рф.
Протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати в логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки й живої сили та інших цілях.
- У грудні 2022 року за запитом розвідки фонд «Повернись живим» спільно з блогером Ігорем Лаченковим зібрав 230 мільйонів гривень на секретний проєкт Black Box. З міркувань секретності деталі проєкту розкривати не можна, але його результати «точно позначаться на полі бою» та призведуть до зменшення наступального потенціалу росії.