Президент США Байден підписав закон про верхню межу держборгу. Криза через загрозу дефолту завершилася

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Joe Biden / Twitter

Президент США Джо Байден підписав закон про скасування верхньої межі державного боргу країни в розмірі $31,4 трильйона. До цього проєкт закону ухвалили Сенат і Палата представників.

Про це пише Reuters.

Підпис Байдена під цим законом став завершенням кризи, яка загрожувала Вашингтону першим в історії дефолтом.

Перед цим президент США відзначив своєчасні дії Конгресу, називаючи великою перемогою для американських народу та економіки двопартійну угоду.