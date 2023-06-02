Населення Латвії збільшилося вперше за понад 30 років. Причина — українські біженці

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За підсумками 2022 року населення Латвії зросло вперше з 1990 року. Цьому посприяли українці, які після початку повномасштабної війни отримали там тимчасовий захист — їх зарахували до постійних мешканців країни.

Такі дані наводить Центральне статистичне управління Латвії, передає LSM.

На початку цього року населення Латвії сягнуло 1 883 000 людей, що на 7,5 тисячі більше, ніж роком раніше.

Зараз посвідку на проживання в Латвії строком щонайменше на 11 місяців мають 23,5 тисячі українців. Утім, минулого року з країни виїхали 16 680 жителів, що значно більше, ніж роками раніше.

Важливо розрізняти міграцію та природний ріст населення, який у Латвії у 2022 році був відʼємний, оскільки народжуваність упала до найнижчого за останні 100 років рівня. Смертність перевищила народжуваність на 14 800 випадків.

«Населення Латвії старіє. Збільшується питома вага жителів непрацездатного віку. Таких у нас приблизно 22%. І лише 16% мешканців у нас у віковій категорії до 14 років», — сказала директорка Департаменту соціальної статистики Байба Зукула.

Середній вік латвійців — 43 роки.