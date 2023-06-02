Мінцифра створить портал «Дія. Цифрова громада». Це доручення уряду
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністерство оборони України
Кабінет міністрів України затвердив положення про створення вебпорталу «Дія. Цифрова громада», який допоможе з цифровізацією на місцевому та регіональному рівнях.
Про це пише представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Дію. Цифрову громаду» доручили розробити Міністерству цифрової трансформації.
Портал має надавати інформацію про планування і проведення заходів, спрямованих на цифровий розвиток і трансформацію, місцевим держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам тощо.
- У лютому 2023 року Європейський Союз виділив €17,4 мільйона на цифровізацію та запускає проєкт «Цифрова трансформація для України».