Парламент Швейцарії не схвалив поправку, яка б дозволила реекспортувати зброю до України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Парламент Швейцарії не підтримав поправку до законодавства, яка б дозволила реекспортувати зброю до України. Країна дотримується нейтралітету.
Про це пише AFP.
Проти цих змін проголосували 98 членів парламенту, тоді як 75 були за.
Представник Швейцарської народної партії Жан-Люк Аддор заявив, що «ухвалення цієї ініціативи означає прихильність до однієї зі сторін, що також міститься в самій її назві (Lex Ukraine)». Отже це означає порушення нейтралітету.
Голосування в парламенті відбулося на тлі зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Швейцарії Аленом Берсе на полях саміту Європейської політичної спільноти. Вони обговорили заблоковані активи росіян, участь Швейцарії в розмінуванні та позицію країни щодо реекспорту.
- Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни, який проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. 8 березня 2023 року Швейцарія остаточно не підтримала реекспорт боєприпасів в Україну, а потім на рік відклала розгляд змін до правил щодо реекспорту зброї.
- Потім стало відомо, що Швейцарія знищить 60 справних ЗРК Rapier, які цілком могли передати Україні.
- У лютому 2023 року в українських прифронтових містах Часів Яр і Авдіївка помітили бронеавтомобілі типу Eagle I виробництва швейцарської компанії Mowag, але як вони тут опинились — невідомо.
- У квітні Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США направили владі Швейцарії лист із закликом вжити додаткових заходів, щоб посилити міжнародні санкції проти росії.