Парламент Швейцарії не схвалив поправку, яка б дозволила реекспортувати зброю до України

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Парламент Швейцарії не підтримав поправку до законодавства, яка б дозволила реекспортувати зброю до України. Країна дотримується нейтралітету.

Про це пише AFP.

Проти цих змін проголосували 98 членів парламенту, тоді як 75 були за.

Представник Швейцарської народної партії Жан-Люк Аддор заявив, що «ухвалення цієї ініціативи означає прихильність до однієї зі сторін, що також міститься в самій її назві (Lex Ukraine)». Отже це означає порушення нейтралітету.

Голосування в парламенті відбулося на тлі зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Швейцарії Аленом Берсе на полях саміту Європейської політичної спільноти. Вони обговорили заблоковані активи росіян, участь Швейцарії в розмінуванні та позицію країни щодо реекспорту.