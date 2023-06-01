Цього року Іран стратив рекордну кількість людей. Найбільше — у травні

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Reuters

Норвезька правозахисна організація Iran Human Rights повідомила, що у травні 2023 року Іран стратив рекордну кількість людей.

Про це пише Al Arabiya.

За даними правозахисників, у 2023 році іранська влада стратила щонайменше 307 людей — це на на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, у травні повішень було найбільше з 2015 року — щонайменше 142.

У справах, повʼязаних з антиурядовими протестами, повісили сімох чоловіків, але активісти кажуть, що страти зросли у менш резонансних справах, зокрема за звинуваченням у вбивстві та зберіганні наркотиків. Правозахисники також зазначили, що страти непропорційно націлені на етнічні меншини.

Вони зазначають, що 59% повішених цього року — 180 людей — стратили через звинувачення, повʼязані з наркотиками. Понад 20% страчених у травні — 30 людей — були представниками сунітської меншини белуджів, які живуть на південному сході країни.

За даними Amnesty International, в Ірані щороку страчують більше людей, ніж у будь-якій іншій країні, крім Китаю.