Росія знову заблокувала роботу «зернової угоди» — припинила реєструвати кораблі на вхід до портів України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Росія знову заблокувала роботу «зернової угоди». Вона припинила реєструвати кораблі на вхід до портів України.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Спільний координаційний центр у Стамбулі оголосив про неможливість створити інспекційний план на 1 червня, тому що росія безпідставно відмовляється реєструвати кораблі.
«Упродовж двох днів, 30 та 31 травня, росія без пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно на порт «Чорноморськ», в той час коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі 10 суден на три порти. Деструктивна позиція росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні, про що всі сторони були повідомлені Секретаріатом СКЦ», — зазначили у відомстві.
Зараз на інспекцію очікують 50 суден, які повинні завантажити в українських портах 2,4 мільйона тонн продовольства. Деякі з них очікують на інспекцію понад три місяці.
- 17 травня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що «зернову угоду» продовжили на два місяці. Це дозволить і надалі вивозити агропродукцію з українських портів.