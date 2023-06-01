Reuters: ООН пропонує почати підготовку до транзиту російського аміаку через Україну в обмін на розширення «зернової угоди»

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Олександр Кубраков / Facebook

ООН запропонувала Україні, росії та Туреччині розпочати підготовчі роботи для відновлення транзиту російського аміаку через Україну. Паралельно з цим мають початися перемовини про розширення «зернової угоди».

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Аміакопровід «Тольятті — Одеса» не працює з початку повномасштабного вторгнення. Росія ставить умову відновлення транзиту аміаку для продовження «зернової угоди». ООН хоче, щоб до «зернової угоди» додали більше українських портів, а також дозволили вивозити не лише агропродукцію.

Україна та Туреччина попередньо погодилися з такою пропозицією, але росія поки не відповіла.

За даними української влади, працівникам потрібно близько 30 днів, щоб підготувати трубопровід до транзиту аміаку.