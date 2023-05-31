Україна має докази, що білоруська влада бере участь у депортації українських дітей

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Reuters / «Бабель»

Українська влада має підтвердження, що через територію Білорусі за участі Мінська відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Про це на брифінгу заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

«У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося примусове переміщення як українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених», — сказав він.

Україна розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких росія примусово вивозила з окупованих територій.

Білоруська опозиція оприлюднила доповідь, у якій ідеться, що уряд Лукашенка брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих росією територій України. У ній йшлося, що 2 150 українських дітей (зокрема сиріт у віці від 6 до 15 років) відправили в так звані табори відпочинку та санаторії на території Білорусі. Дітей звезли в санаторій «Золоті піски» в Гомельській області, санаторій «Острошицьке містечко» і табір «Дубрава» в Мінській. Лукашенко особисто розпорядився про переведення дітей до Білорусі та всіляко сприяв цьому.