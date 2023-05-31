Зеленський призначив нового голову Одеської ОВА
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Київська міська прокуратура
Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Одеської обласної адміністрації. Ним став прокурор Києва Олег Кіпер.
Про це йдеться в указі президента № 312/2023.
«Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації», — зазначається в документі.
Кіпер розпочав роботу в органах прокуратури у 2001 році. Він був слідчим Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурором відділу прокуратури Одеської області, прокурором відділу Генеральної прокуратури України. Також Кіпер був начальником прокуратури Івано-Франківської області, заступником прокурора Івано-Франківської області та заступником начальника відділу Генпрокуратури.
У жовтні 2014 року Кіпер потрапив під дію закону про люстрацію, оскільки працював у Генпрокуратурі за часів Януковича. Але у 2019 році Окружний адмінсуд поновив його на посаді та визнав люстрацію незаконною. Улітку 2020 року Кіпер став спочатку заступником прокурора Києва, а згодом очолив Київську міську прокуратуру.
- 15 березня президент України Володимир Зеленський звільнив очільників трьох обласних військових адміністрацій: Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної державної адміністрації; Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації; Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.