Від 1 серпня в американському штаті Міннесота легалізують марихуану

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Губернатор американського штату Міннесота, демократ Тім Волз 30 травня підписав законопроєкт про легалізацію рекреаційної марихуани для людей старше 21 року. Закон набуде чинності 1 серпня.

Про це повідомляє Associated Press.

У Міннесоті можна буде зберігати, використовувати та вирощувати коноплі у домашніх умовах. Володіння квіткою конопель буде обмежено до 0,9 кілограма вдома та 56 грамів у громадських місцях. У цукерках та інших харчових продуктах дозволять 800 міліграмів ТГК і 8 грамів концентрату канабісу.

Роздрібні продажі в диспансерах, імовірно, почнуться щонайменше через рік. Після отримання ліцензії диспансери сплачуватимуть податок з продажів і 10% податку на марихуану.

Мешканці Міннесоти, яких засудили за зберігання невеликої кількості канабісу, будуть звільнені від покарання. Однак Бюро розшуку злочинців підрахувало, що розгляд усіх справ триватиме до серпня 2024 року. Люди, засуджені за володіння великою кількістю конопель, зможуть подати заявку на помʼякшення покарання.

Зняття судимостей з людей, обвинувачених у злочинах, повʼязаних із марихуаною, є одним із найважливіших положень закону, заявила на церемонії підписання сенатор-демократ Ліндсі Порт з Бернсвілля. Таким чином «ми усуваємо частину шкоди, яку ми завдали як держава, заборонивши канабіс», — сказала вона.

На церемонії підписання також був присутній один із перших губернаторів США, який відкрито підтримував легалізацію марихуани, — Джессі Вентура. Він очолював Міннесоту з 1999 по 2003 рік.

«Особисто мені дуже приємно бачити, як те, про що я мріяв понад 20 років тому, нарешті здійснилося сьогодні, і ще за мого життя», — сказав він.

Міннесота стала 23-м штатом США, де рекреаційна марихуана стала легальною.

А що в Україні?

7 червня 2022 року Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Крім того, у МОЗ зазначили, що вже готові до забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. 10 червня у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт про використання канабісу в медичних, промислових і наукових цілях.

17 лютого 2023 року Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації рекомендував парламенту ухвалити закон про легалізацію використання канабісу в медичних цілях у першому читанні і зобовʼязався підготувати цей документ до другого читання з урахуванням пропозицій підкомітетів.

Законопроєкт передбачає, що українським пацієнтам дозволять купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям — їх призначати. Бізнесу можна буде культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України. Науковці зможуть досліджувати цю рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.

Однак для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень і спеціальну ліцензію. Також треба буде укласти договір із випробувальною лабораторією контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території. Необхідно буде забезпечити доступ Нацполіції до своїх обʼєктів для відбору і дослідження зразків продукції.