Дослідники знайшли серед уламків затонулого «Титаніка» намисто

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Серед уламків затонолого «Титаніка» знайшли намисто.

Про це повідомляє організація Magellan, яка займається глибоководними дослідженнями. Ця ж компанія зробила першу детальну 3D-реконструкцію «Титаніка», який затонув у північній частині Атлантичного океану 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом.

На зображеннях видно намисто із зуба мегалодона (це вимерлий вид акули) із вбудованими в нього золотими прикрасами.

Угода між Великою Британією та США забороняє представникам громадськості прибирати артефакти з місця аварії та навколо нього. Тому команді Magellan не дозволили торкатися уламків на морському дні, їм довелося залишити намисто на місці.

Намагаючись знайти власника коштовностей, Магеллан використовує штучний інтелект, щоб звʼязатися з членами сімей 2 200 пасажирів судна.

Відеозаписи посадки пасажирів на корабель проаналізують за допомогою технології, що включає розпізнавання облич і одягу.