«Укренерго» відновило постачання світла після аварійних відключень
- Автор:
- Софія Телішевська
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Matthew Henry / Unsplash
«Укренерго» відновило постачання електроенергії українцям. Диспетчерський центр компанії не прогнозує жодних обмежень споживання у вечірні години.
Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Ми відновили постачання електроенергії споживачам. Жодних обмежень споживання у вечірні години доби диспетчерський центр не планує. Сьогодні в енергосистемі аварійно відключилися високовольтні лінії, спрацювали системи захисту та через це відбувалися відключення електроенергії в низці регіонів», — зазначив він.
- В Україні пообіді 30 травня відбувалися відключення електроенергії — спрацювала автоматика на енергетичній інфраструктурі.