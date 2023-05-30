У Лівії смертний вирок отримали 23 людини. Їх звинувачують у причетності до кампанії ІД
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
REUTERS/Ayman al-Sahili
Суд у Лівії засудив 23 чоловіків до смертної кари та ще 14 до довічного увʼязнення за участь у кампанії бойовиків «Ісламської держави» (ІД), під час якої вони обезголовили єгипетських християн і захопили місто Сирт у 2015 році.
Про це пише Reuters.
Лівійський суд також виніс вироки іншим фігурантам: одному — 12 років увʼязнення, шістьом — 10 років, одному — пʼять років, шістьом — три роки. Пʼятьох чоловіків виправдали, ще троє померли до початку судового процесу.
Лівійська гілка організації «Ісламська держава» вважається однією з найсильніших після іракської і сирійської. За даними слідства, її учасники атакували готель Corinthia у Триполі, де вбили девʼятьох людей, обезголовили десятки єгипетських християн, а пізніше показали це у пропагандистських фільмах.
Бойовики захопили території Бенгазі, Дерні та Адждабії на сході Лівії, зокрема місто Сирт, яке утримували до кінця 2016 року.
- 4 квітня США заявили, що ліквідували одного з лідерів терористичного угруповання «Ісламська держава» Халіда Ейдд Ахмад аль Джабурі в Сирії.
- 30 листопада 2022 року «Ісламська держава» заявила про загибель свого лідера Абу аль Хасана аль Хашемі аль Курайші.