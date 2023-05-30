В Україні відбуваються відключення світла. Яка причина
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
В Україні пообіді 30 травня відбуваються відключення електроенергії — спрацювала автоматика на енергетичній інфраструктурі.
Про це пише ДТЕК.
За даними компанії, світло почало відключатися через зниження частоти в обʼєднаній енергосистемі України. «Укренерго» зʼясувало причину: близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися кілька магістральних високовольтних ліній.
Про часткову відсутність світла повідомляли на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харківщині, у Полтаві та Одесі. Зазначають, що це могло бути через негоду та аварію на лінії електропередач, додає «Укргідроенерго».
З 14:32 «Укренерго» дозволило відновлювати електропостачання.
- 24 травня Україна тимчасово призупинила експорт електроенергії, щоб покрити внутрішні потреби. Водночас імпорту з-за кордону не було.
- В енергосистемі України знизився обсяг потужності та резервів через ремонтні роботи на енергоблоках електростанцій, які зазнали масованих обстрілів упродовж осені та зими. Тому «Укренерго» закликає зменшити споживання електроенергії у вечірні години — із 19:00 до 22:00.