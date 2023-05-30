Дослідники визначили склад давньоримських парфумів. Їм понад дві тисячі років
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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University of Córdoba
Дослідники з іспанського Університету Кордови визначили склад давньоримських парфумів, яким понад дві тисячі років. Їх знайшли під час розкопок у Севільї.
Про це пише IFL Science.
Парфуми, які з часом затверділи, знайшли у різьбленому кварцовому флаконі в поховальній урні.
Флакон був виготовлений із кварцу, висіченого у формі амфори. Свого часу він був винятково рідкісним і дорогим — у І ст. н. е. ємності для парфумів зазвичай виготовляли зі скла.
Біля парфумів лежали три бурштинові намистини у тканинному мішечку. Усі ці артефакти знайшли всередині урни з кремованими останками жінки. За оцінками науковців, їй було від 30 до 40 років.
Хіміки виявили, що в основі парфумів було рослинне масло, імовірно, зроблене з оливок. Також у них знайшли аромат пачулі. Раніше науковці не знали, що цю рослину використовували за часів Римської імперії.
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