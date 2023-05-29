У Туреччині 1 червня оголосять про результати президентських виборів — рішення оприлюднять в Офіційному віснику

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Остаточні результати другого туру президентських виборів у Туреччині Виборча комісія оголосить 1 червня в Офіційному віснику.

Про це повідомляє CNN TURK.

Двадцять девʼятого травня о 17:00 закінчується термін подання оскаржень на рішення та протоколи окружних виборчих комісій.

Оскарження розглядатимуться щонайпізніше до 23:59.

Також 31 травня спливає термін оскарження рішень провінційних виборчих комісій, після чого Вища виборча комісія ухвалить рішення щодо них і 1 червня надішле остаточні результати виборів до відповідних органів влади.