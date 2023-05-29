Верховна Рада схвалила санкції проти Ірану на 50 років

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Reuters / «Бабель»

Верховна Рада проголосувала за введення санкцій проти Ірану на 50 років.

Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

Підтримали пропозиції Ради національної безпеки й оборони 328 депутатів. Вони стосуються секторальних економічних та інших обмежень.

Олексій Гончаренко / Telegram

Деталі рішення РНБО, яке підтримав парламент, нижче на фото.