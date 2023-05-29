«Укрнафта» відновить видобуток на ліквідованих свердловинах

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ПАТ «УКРНАФТА»

Компанія «Укрнафта» планує детально проаналізувати ліквідовані свердловини і відновити видобуток на деяких з них.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

За словами директора компанії Сергія Корецького, наразі на спецдозволах в «Укрнафти» є 4 300 ліквідованих свердловин. Частина — з геологічних причин, більшість — з технічних: аварії, обриви інструменту, труб, змяття колон тощо.

«Ми детально переглянемо весь величезний фонд свердловин з метою його відновлення — шляхом буріння бокових горизонтальних стовбурів, важких капітальних ремонтів або буріння дублерів таких свердловин», — сказав він.

Також «Укрнафта» планує брати в оренду ліквідовані свердловини інших компаній на спецдозволах «Укрнафти», а також передавати в оренду свердловини, що знаходяться в межах спецдозволів інших компаній — таких понад 1 300.

Корецький зазначив, що навіть 10% відновлення ліквідованих свердловин (а всього їх 5 600) — це 560 свердловин, тобто +30% до діючого видобувного фонду компанії.