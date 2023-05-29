Війська росії обстріляли Синельниківський район на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, десятеро поранені

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Офіс генерального прокурора

Російські війська обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області.

Голова ОВА повідомив про одного загиблого і девʼятьох поранених. За даними Офісу генерального прокурора, поранених десятеро, серед них 11-річна дитина.

Російські військові вдарили по Покровській громаді Синельниківського району. Тип зброї встановлюють.

Зруйновані приватні будинки, пошкоджена будівля спорткомплексу, господарчі споруди, автівки.

На місці події працюють прокурори, працівники ДСНС та правоохоронці області.