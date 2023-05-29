Телескоп «Джеймс Вебб» виявив гігантський гейзер на супутнику Сатурну. Він викидає воду на сотні кілометрів у космос

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NASA

У листопаді 2022 року космічний телескоп «Джеймс Вебб» помітив, як крижаний супутник Сатурну Енцелад викидає шлейф водяної пари далеко в космос. За пів року на конференції у Науковому інституті космічного телескопа в Балтиморі вчені детально описали це виверження, пише Space.com.

Це не перший випадок, коли астрономи бачать, як з Енцелада витікає вода, але цього разу виявилося, що струмені пари вилітають набагато далі в космос, ніж люди вважали раніше. Енцелад має діаметр приблизно 504 км, а вода розповсюджується ще далі.

Науковці уперше дізналися про водяні вибухи на Енцеладі в 2005 році, коли космічний корабель NASA Cassini зафіксував крижані частинки, що вилітали крізь великі тріщини на супутнику, які назвали «тигровими смугами». Ось як це виглядало:

Гігантський струмінь пари над супутником Сатурну Енцеладом. Зображення орбітального апарату NASA Cassini. NASA

За даними NASA, ці вибухи настільки потужні, що завдяки ним утворюється одне з кілець Сатурну. Аналіз показав, водяні струмені містили метан, вуглекислий газ і аміак — органічні молекули, необхідні для розвитку життя. У 2022 році міжнародна група дослідників навіть стверджувала, що деякі з цих газів виробляють живі організми.

Енцелад повністю вкритий товстим шаром льоду, і вимірювання обертання супутника свідчать, що під цим льодяним шаром прихований величезний океан. Науковці вважають, що струмені води, які зафіксували «Джеймс Вебб» і Cassini, походять із гідротермальних джерел на дні океану. Наявність у викидах кремнезему підтверджує цю гіпотезу.

Наразі дослідники обговорюють майбутні місії для пошуку ознак життя на Енцеладі. Пропонують запустити туди апарат, який обертався б навколо супутника приблизно шість місяців і збирав зразки водяного шлейфу. У планах також опустити його на поверхню супутника. Апарат матиме інструменти для зважування та аналізу молекул, а також секвенатор ДНК і мікроскоп.

Інший варіант передбачає відправку автономного «робота-змії» у водні глибини під поверхнею Енцелада. Робот під назвою Extant Life Surveyor Exobiology має камери та сканер, які допомагатимуть йому орієнтуватися в невідомому водному середовищі Енцелада.