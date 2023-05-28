У Гаазі на акції протесту затримали понад 1 500 кліматичних активістів. Серед них акторка з «Гри престолів»

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У Гаазі на кліматичному протесті поліція затримала 1 579 активістів. Протест 27 травня організував екологічний рух Extinction Rebellion, його активісти заблокували автотрасу А12 і вимагали скасувати субсидії уряду на видобуток палива.

Про це пишуть BBC та The Guardian.

Акція супроводжувалася нечисленними сутичками. Поліція застосувала водомети. За даними Extinction Rebellion, на демонстрацію зібралися сім тисяч людей. Вони вийшли з плакатами та піротехнікою. Дехто з активістів під час затримання чинив опір. Одного поліціянта навіть покусали.

Проти 40 затриманих порушено кримінальні справи про вандалізм, вони постануть перед судом. Серед затриманих були й медійні персони, зокрема акторка Каріс ван Хаутен, відома за роллю Мелісандри в серіалі «Гра престолів». Її вже відпустили.