Данія запускає інвестиційний фонд для України на $133 мільйони

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У столиці Данії Копенгагені пройшов Український інвестиційний форум, на якому оголосили про відкриття соціальної програми данського інвестиційного фонду для України на суму $133 мільйони.

Про це пише пресслужба Міністерства економіки.

Інвестфонд надаватиме фінансові гарантії і кредитуватиме проєкти державного та приватного секторів, залучаючи данські технології.

Також на форумі повідомили про фінансування двох пілотних проєктів — постраждалих від війни компаній півдня України. «Нібулону» дадуть кредит на майже $27 мільйонів, а «Агрофьюжн» отримає $16 мільйонів. Кредитуватимуть і агрокомпанії, розташовані біля лінії фронту в Миколаєві, щоб вони могли відновити виробничі потужності, купуючи обладнання в Данії.