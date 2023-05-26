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Із 1 червня МВС змінить процес складання водійських іспитів. Поки що в чотирьох областях

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Victor Xok / Unsplash

Із 1 червня Міністерство внутрішніх справ запустить пілотний проєкт, покликаний зробити складання водійських іспитів більш прозорими.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

Проєкт стартуватиме у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях. Зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частин іспиту. А саме:

Нагадаємо, у «Дії» відтепер можна замінити водійські права. Там можна подати заяву, щоб вам замінили посвідчення водія, а забрати його можна в сервісному центрі МВС, або користуватися лише цифровим документом.