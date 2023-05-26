WSJ: Спецпредставник Китаю закликав припинити вогонь і зберегти за росією «право» на окуповані території
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, який займається українським врегулюванням, під час візиту до Європи закликав домогтися негайного припинення вогню в Україні зі збереженням за росією «її нових територій», тобто тих, що вона окупувала в Україні.
Про це пише The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на чиновників, які розмовляли з паном Лі.
«Китайський посланник дав чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши за росією володіння частиною територій «свого меншого сусіда», яку вона зараз окупує», — пише видання.
- 16—17 травня посланець Китаю приїздив до Києва, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В Офісі президента України про цю зустріч нічого не повідомляли. За підсумками візиту Лі заявив, що «панацеї» від війни не існує, і закликав усі сторони створити умови для мирних переговорів.
- Після Києва та Варшави він поїхав у Берлін, Париж, Брюссель і Москву, щоби поспілкуватися з усіма сторонами про «політичне врегулювання» війни росії проти України.
- Лі є спецпредставником китайського уряду з питань Євразії. У 2009—2019 роках він працював послом у росії, а незадовго до відʼїзду в Пекін отримав від путіна медаль «Орден дружби».
- Відправити його в «турне» Європою лідер Китаю Сі Цзіньпін вирішив після першої від початку повномасштабної війни росії проти України телефонної розмови із Зеленським, яка відбулась наприкінці квітня. Лі став найвищим китайським посадовцем, який відвідав Україну від початку війни.