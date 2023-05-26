Посол: Азербайджан і Вірменія можуть досягти мирної угоди в червні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва вважає, що в червні Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирну угоду. Вірменський та азербайджанський лідери зустрінуться за посередництва Франції та Німеччини.
Про це вона заявила групі журналістів у Парижі, пише Reuters.
«Ми сподіваємося, що 1 червня в Кишиневі нарешті буде підписано мирний договір», — сказала вона.
У молдовській столиці 1 червня відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, на якому будуть лідери 47 країн Європи. Очікується, що на полях саміту відбудеться зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва та премʼєра Вірменії Ніколи Пашиняна за посередництва канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона.
- У 1991 році Нагірний Карабах за підтримки Вірменії оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, що тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемирʼя і припинення вогню, але періодично між сторонами виникають збройні сутички. Нагірний Карабах на міжнародному рівні визнаний частиною Азербайджану.
- 27 вересня 2020 року в Нагірному Карабасі спалахнув наймасштабніший за останні роки воєнний конфлікт, який тривав півтора місяця. Сторони використовували танки, важку артилерію й авіацію. Під час конфлікту загинули приблизно сім тисяч людей.
- У ніч проти 10 листопада представники Вірменії, Азербайджану й росії (як посередника) підписали заяву про припинення війни в Карабасі. Згідно з домовленостями, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі розмістили 1 960 російських миротворців. Азербайджан здобув право зайняти три райони — Кельбаджарський, Агдамський і Лачинський. Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян говорив, що це рішення було для нього дуже складним, але безальтернативним. Президент Азербайджану Ільхам Алієв стверджував, що Пашиняна «змусили» підписати документ, «максимально вигідний» для Баку.
- Після 2020 року Азербайджан та Вірменія проводили мирні перемовини за посередництва росії, але безрезультатно. Вірменія також постійно звинувачувала російських миротворців у невиконанні своїх обовʼязків, а Азербайджан тиснув на Вірменію з метою виконання домовленостей, зокрема обстрілюючи прикордонні регіони. Після російського вторгнення в Україну у врегулювання конфлікту в Карабасі включився Європейський Союз, зокрема Франція. За посередництва ЄС Вірменія та Азербайджан максимально наблизилися до мирної угоди. Країни готові визнати територіальну цілісність одна одної, зокрема визнати Нагірний Карабах територією Азербайджану. Але Пашинян заявив, що це відбудеться за умови вирішення питання безпеки вірмен у тому регіоні.