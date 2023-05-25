Іспанія оголосила про надання Україні ще чотирьох Leopard 2 і партії БМП

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Flickr / Broń Pancerna

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні «Рамштайн» анонсувала постачання ще чотирьох танків Leopard 2 Україні. Також Мадрид передасть українським захисникам БМП M113.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Іспанії.

Також Роблес відзначила значний прогрес у навчанні українських військових в Іспанії. Там наразі пройшли тренування близько 1 500 українських бійців. Очікують, що річної мети у навчанні досягнуть достроково.