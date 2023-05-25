Іспанія оголосила про надання Україні ще чотирьох Leopard 2 і партії БМП
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- Анна Холоднова
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Flickr / Broń Pancerna
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні «Рамштайн» анонсувала постачання ще чотирьох танків Leopard 2 Україні. Також Мадрид передасть українським захисникам БМП M113.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Іспанії.
Також Роблес відзначила значний прогрес у навчанні українських військових в Іспанії. Там наразі пройшли тренування близько 1 500 українських бійців. Очікують, що річної мети у навчанні досягнуть достроково.
- Формат «Рамштайн» заснували навесні 2022 року — 26 квітня на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині відбулася перша зустріч консультативної групи з надання допомоги Україні.
- Також союзники та партнери України оголосили на «Рамштайні» про плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, зокрема F-16. У наступні тижні розроблять відповідну тренувальну інфраструктуру.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на «Рамштайні» оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Він складатиметься з обладнання для боротьби з дронами, боєприпасів, сухих пайків та іншого.