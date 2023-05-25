Reuters: США оголосять новий пакет військової допомоги для України на $300 мільйонів

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Win McNamee / Staff

Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму до $300 мільйонів. У ньому будуть переважно боєприпаси.

Про це агентству Reuters повідомили анонімні джерела.

За їхніми даними, новий пакет можуть оголосити вже 26 травня або ж після святкових вихідних з нагоди Дня пам’яті в США. Імовірно, він міститиме більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS та інші боєприпаси.