Суд увʼязнив ворожого інформатора на десять років. Він «зливав» окупантам позиції Сил оборони України в Маріуполі

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Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Суд призначив десять років увʼязнення ворожому інформатору, який передавав окупантам дані про позиції Сил оборони України в Маріуполі.

Про це пише пресслужба СБУ.

Мешканець Полтавської області спілкувався зі знайомими з Маріуполя і приховано вивідував у них інформацію про переміщення українських військових. Потім передавав це так званій «уповноваженій з прав людини ДНР», яка доносила розвідувальні дані командуванню російських військ на східному фронті.

Слідство виявило, що у Facebook чоловік поширював символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Його визнали винним у сприянні діяльності терористичної організації (так званої «ДНР») за ч. 1 ст. 258-3 ККУ і поширенні комуністично-тоталітарної пропаганди за ч. 1 ст. 436-1 ККУ.