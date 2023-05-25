Georgian Airways возитиме росіян через Тбілісі до Європи

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Грузинська авіакомпанія Georgian Airways запустить для росіян транзитні рейси через Тбілісі в Європу. Компанія нещодавно відновила прямі польоти до росії.

Про це розповів RTVI засновник авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі.

Вони планують рейси до Мілану, Парижу, Відня, Ларнаки, Салонік.

«Почнемо з 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше і швидше, ніж на інших напрямках», — сказав Гаіашвілі.

Він назвав «природним» збереження повітряного сполучення з росією.

«Уряд Грузії дуже тепло це рішення зустрів. Дай бог, щоб воно ніколи більше не переривалося», — сказав він.