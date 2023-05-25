Росія закриває своє консульство у Швеції та висилає пʼятьох дипломатів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images
Росія закрила своє Генеральне консульство у Швеції та визнала персонами нон грата пʼятьох шведських дипломатів.
Про це йдеться в офіційній заяві МЗС росії.
До Міністерства закордонних справ росії викликали посла Швеції в росії Малену Мард. Їй повідомили про закриття російського Генерального консульства в Гетеборзі та про відкликання згоди на діяльність Генконсульства Швеції в росії.
Таке рішення пояснили «конфронтаційним курсом, що проводиться Швецією щодо рф».
Діяльність обох консульств припиниться 1 вересня 2023 року.
У відомстві пояснили, що рішення Швеції про визнання п’ятьох російських дипломатів небажаними персонами стало «відверто ворожим кроком».
«Ці дії шведської влади ще більше посилили ситуацію у двосторонніх відносинах, які досягли безпрецедентно низького рівня, зокрема внаслідок безперервної русофобської кампанії у Швеції», — йдеться в заяві російського МЗС.
Шведським дипломатам наказали покинути росію в такі ж терміни, які були відведені шведською владою для виїзду російських співробітників.
- 25 квітня року міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив про рішення вислати п’ятьох російських дипломатів.