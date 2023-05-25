ПЦУ проситиме перенести державне свято з 14 на 1 жовтня. Це повʼязано з новим стилем церковного календаря

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Православна церква України попросить державні органи перенести свято Покрови з 14 на 1 жовтня відповідно до нового церковного календаря.

Про це в інтервʼю «Радіо Свобода» розповів митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко).

За його словами, є тільки два свята, які за датами збігаються з державними. Перше — це день памʼяті святого князя Володимира Великого та мучеників Кирила і Юдити (28 липня), який став і Днем Державності, а друге — Покрова (14 жовтня) — також є Днем захисників і захисниць України.

Митрополит пропонує звернутися до органів влади, щоби врегулювати це питання.