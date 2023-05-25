Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про участь у президентських виборах у США. Його вважають головним конкурентом Трампа

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Губернатор Флориди Рон Десантіс офіційно оголосив про участь у президентських виборах у США. Його вважають головним конкурентом Дональда Трампа на праймеріз Республіканської партії.

Про це пише CNN.

Про своє балотування Десантіс оголосив під час аудіоспілкування з Ілоном Маском у Twitter. Трансляція почалася із затримкою та постійно зависала, тому що до неї підключились майже 300 тисяч людей.

Також Десантіс уже подав документи для реєстрації кандидатом.

На початку 2023 року шанси Десантіса стати кандидатом від республіканців були приблизно такі ж, як і у Трампа. Але після кількох неоднозначних заяв, зокрема про війну в Україні, і порушення кримінальної справи проти Трампа рейтинги 45 президента США суттєво зросли. Зараз згідно з опитуваннями, Трамп може розраховувати на 50% голосів на праймеріз, а Десантіс — на близько 20%.