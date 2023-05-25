Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про участь у президентських виборах у США. Його вважають головним конкурентом Трампа
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- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Губернатор Флориди Рон Десантіс офіційно оголосив про участь у президентських виборах у США. Його вважають головним конкурентом Дональда Трампа на праймеріз Республіканської партії.
Про це пише CNN.
Про своє балотування Десантіс оголосив під час аудіоспілкування з Ілоном Маском у Twitter. Трансляція почалася із затримкою та постійно зависала, тому що до неї підключились майже 300 тисяч людей.
Також Десантіс уже подав документи для реєстрації кандидатом.
На початку 2023 року шанси Десантіса стати кандидатом від республіканців були приблизно такі ж, як і у Трампа. Але після кількох неоднозначних заяв, зокрема про війну в Україні, і порушення кримінальної справи проти Трампа рейтинги 45 президента США суттєво зросли. Зараз згідно з опитуваннями, Трамп може розраховувати на 50% голосів на праймеріз, а Десантіс — на близько 20%.
- Губернатор штату Флорида, республіканець Рон Десантіс заявив, що захист кордонів України не є життєво важливим інтересом США. Він вважає, що американським політикам слід зосередити увагу на власній країні. За його словами, війна в Україні — це «територіальна суперечка». Також він проти поставок ЗСУ далекобійних ракет та авіації через ризики «гарячої фази війни між двома найбільшими ядерними державами світу». Після цих заяв МЗС запросило Десантіса відвідати Україну.
- Заяви Десантіса про Україну збігаються з поглядами експрезидента США Дональда Трампа. Колишній американський лідер часто повторює, що «обидві сторони втомлені та готові укласти угоду» та що «смерть і руйнування мають закінчитися зараз». Трамп уже заявляв, що дозволив би росії «заволодіти» частинами України в рамках домовленості. Десантіс офіційно не заявляв про намір балотуватися від Республіканської партії, але у приватних розмовах казав, що планує взяти участь у президентських виборах. У США його ставлять за рейтингами на один рівень із Дональдом Трампом.
- Згодом Десантіс змінив свою позицію щодо війни в Украні. Він назвав президента рф володимира путіна «воєнним злочинцем».