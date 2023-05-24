«Схеми» знайшли в ексміністра Табачника будівельний бізнес в окупованому Криму

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Колишній міністр освіти та науки Дмитро Табачник, якого підозрюють у державній зраді, є співзасновником будівельної компанії в окупованому Криму. Вона зареєстрована за російським законодавством.

Про це повідомляє проєкт «Схеми».

Реєстр юридичних осіб рф свідчить, що від жовтня 2021 року Табачник володіє часткою в 50% компанії ООО «Специализированный застройщик «Таврида-Центр». Вона зареєстрована в Сімферополі.

Основним напрямком роботи вказана «діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника». У Табачника є партнер — місцевий забудовник, громадянин росії Володимир Аматуні.

У 2021 році «Таврида-Центр» мала збитки, а звітів за 2022 рік ще немає.

Скриншот / Радіо Свобода