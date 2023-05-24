Новини

У Дніпрі перейменували шість вулиць і провулок

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Wikipedia

Міська рада Дніпра перейменувала ще шість вулиць і один провулок, чиї назви були повʼязані з росією.

Про це повідомили на сайті міськради.

Нові назви отримали такі топоніми:

18 травня у Києві перейменували станції метро «Дружби народів», «Площа Льва Толстого» і 22 вулиці.