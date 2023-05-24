У Дніпрі перейменували шість вулиць і провулок
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- Анна Холоднова
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Міська рада Дніпра перейменувала ще шість вулиць і один провулок, чиї назви були повʼязані з росією.
Про це повідомили на сайті міськради.
Нові назви отримали такі топоніми:
- провулок Баженова (Шевченківський район) став провулком Тернуватий Яр;
- вулиця Бородинська (Шевченківський район) — вулицею Вартових Неба;
- вулиця Камчатська (Новокодацький, Чечелівський район) — вулицею Героїв УПА;
- вулиця Леваневського (Чечелівський район) — вулицею Львівською;
- вулиця Маршала Малиновського (Амур-Нижньодніпровський, Самарський район) — вулиця Сонячна Набережна;
- вулиця Мінська (Амур-Нижньодніпровський район) — вулиця Менська;
- вулиця Чебоксарська (Самарський район) — вулиця Коростенська.
18 травня у Києві перейменували станції метро «Дружби народів», «Площа Льва Толстого» і 22 вулиці.