Рейд у Бєлгородську область: РДК і легіон завершили активну фазу операції, бійцям вдалося зайти на 42 км углиб росії

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«Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода росії» дали підсумкову пресконференцію про результати свого рейду в Бєлгородську область росії.

Про це із брифінгу пише кореспондент Укрінформу.

Командир РДК Денис Нікітін заявив, що найактивніша фаза операції завершилася, проте в іншому форматі триває досі. Бійці добровольчих формувань повернулися з рф з трофеями — зброєю та технікою, зокрема вони захопили БТР-82А (на його ремонт уже відкрили збір).

За словами Нікітіна, загалом бійцям вдалося зайти на 42 км углиб росії. Деякі населені пункти вони контролювали протягом доби.

«У черговий раз, коли ми пересікаємо кордон рф, ми бачимо, що військово-політичне керівництво не готове до такого. Вони багато розповідали, що укріпляють лінію [кордону], витрачають мільярди — зуби дракона, пости, якесь там суперспостереження. Коли доходить до справи, все це сиплеться. Чим потужніше ми заходимо, тим більше часу їм потрібно для прийняття рішень», — сказав він.

Командир РДК наголосив, що поки його формування не має ресурсів, аби зайняти та повноцінно контролювати певні російські території, однак цього разу, окрім трофеїв, вдалося знищити певну кількість техніки російських військ.

Щодо американської техніки, яку начебто підбили російські військові, то Нікітін закликав не вірити пропаганді. Він натякнув, що на поширюваному телеканалом Міноборони рф відео могла бути техніка, захоплена в боях під Бахмутом. Тобто відео було постановкою.

Нікітін заявив, що його підрозділ втрат не зазнав.

Репортер видання WELT Штеффен Шварцкопф опублікував у Twitter коротке відео з пресконференції і написав, що російські добровольці втратили двох убитими і десятьох пораненими. Проте він не зазначив, хто саме це озвучив.

Газета The New York Times із посиланням на українського посадовця писала, що підрозділи легіону «Свобода росії» зазнали незначних втрат. Також зазначалося, що жоден український боєць на територію рф не заходив. За словами чиновника, українські військові захищали кордон України на випадок контратаки військ рф.

Пізніше легіон «Свобода росії» підтвердив загибель своїх двох бійців і поранення ще десятьох. Рейд у Бєлгородщину там назвали цілком успішним. Легіонери взяли полонених і затрофеїли велику кількість техніки. Окремо там наголосили на жорстокості російської армії — вона обстрілювала свої ж населені пункти з артилерії та авіації.