Суд ЄС відмовив Швейцарії у праві на бренд сиру емменталь

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Keystone / Gaetan Bally

Швейцарські виробники сиру емменталь втратили ексклюзивні права на бренд «Емменталер» у Європейському Союзі.

Про це пише Swiss.info.

Суд ЄС постановив, що термін «Емменталер» відноситься до сорту сиру, відомого в німецькомовних країнах, а не вказує на походження сиру з певного регіону Швейцарії.

«Термін «емменталь» не може бути захищений як товарний знак для сирів у Європейському Союзі», — йдеться в рішенні суду.