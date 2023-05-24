Експертиза: У крові депутатки Київради Ярини Арʼєвої після ДТП виявили марихуану

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Речниця прокуратури Надія Максимець у коментарі «Бабелю» повідомила, що у крові депутатки Київради Ярини Арʼєвої, яка 27 листопада 2022 року скоїла ДТП, експертиза знайшла тетрагідроканабінол, ТГК — головний психоактивний компонент канабісу.

Крім того, сама депутатка була ознайомлена з висновком експертизи і визнала, що дійсно вживала марихуану.

За даними слідства, підозрювана збила жінку-пішохода на нерегульованому переході, який мав світловідбивальні елементи та попереджувальні знаки.

Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

За словами Максимець, слідство тривалий час встановлювало обставини ДТП, оскільки потерпіла перебувала в реанімації, Арʼєва відмовилася свідчити, а безпосередніх свідків не було, тож було призначено низку експертиз.

Відтак експерти встановили, що причиною аварії стало грубе порушення вимог ПДР, що спровокувало зіткнення з тяжкими наслідками для потерпілої.