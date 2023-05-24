НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу». Це тягне на кримінал
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Соколовська Інна / УНІАН
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило порушення законодавства під час фінансування партії «Слуга народу». Там виявили людей, які здійснили великі внески на рахунок партії, але невідомо, звідки вони взяли кошти.
Про це пише пресслужба НАЗК.
Троє людей внесли на рахунок «Слуги народу» кошти у розмірі 1,7 мільйона гривень; 900 тисяч гривень та 296 тисяч гривень. Загальна сума внеску становить майже 2,9 мільйона гривень. Але НАЗК встановило, що ці людини протягом 2017—2020 років не мали таких доходів для фінансування партії.
«Це може свідчити про те, що особи, які здійснили внески, насправді тільки розпоряджалися коштами третіх осіб, котрі мали намір зберегти анонімність при фінансуванні політичної партії. Ознаки вчинення кримінального проступку полягають в умисному здійсненні внеску на підтримку політичної партії особами, які не мають на те права», — йдеться в повідомленні.
НАЗК надіслало свій висновок до Національної поліції для внесення даних до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і порушення кримінальної справи.
- У кінці березня 2020 року Верховна Рада дозволила партіям не подавати фінансові звіти до завершення «заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби». На початку 2021 року профільний комітет Ради схвалив законопроєкт № 4611, який допоміг би відновити обовʼязкову звітність, але на голосування його так і не винесли.
- У березні 2021 року в Раду внесли законопроєкт № 5253, який фактично знищує контроль за тим, як партії витрачають державні кошти. Документ розкритикували більшість громадських організацій. У червні комітет Ради його відхилив. Парламент ухвалив законопроєкт 2 листопада, але президент Володимир Зеленський його ветував.