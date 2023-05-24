НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії «Слуга народу». Це тягне на кримінал

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Соколовська Інна / УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило порушення законодавства під час фінансування партії «Слуга народу». Там виявили людей, які здійснили великі внески на рахунок партії, але невідомо, звідки вони взяли кошти.

Про це пише пресслужба НАЗК.

Троє людей внесли на рахунок «Слуги народу» кошти у розмірі 1,7 мільйона гривень; 900 тисяч гривень та 296 тисяч гривень. Загальна сума внеску становить майже 2,9 мільйона гривень. Але НАЗК встановило, що ці людини протягом 2017—2020 років не мали таких доходів для фінансування партії.

«Це може свідчити про те, що особи, які здійснили внески, насправді тільки розпоряджалися коштами третіх осіб, котрі мали намір зберегти анонімність при фінансуванні політичної партії. Ознаки вчинення кримінального проступку полягають в умисному здійсненні внеску на підтримку політичної партії особами, які не мають на те права», — йдеться в повідомленні.

НАЗК надіслало свій висновок до Національної поліції для внесення даних до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань і порушення кримінальної справи.