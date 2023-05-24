СБУ затримала організатора проросійських провокацій в Києво-Печерській лаврі

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Facebook / Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила одного з організаторів прокремлівських провокацій в Києво-Печерській лаврі, які відбувалися в березні 2023 року. Йому повідомили про підозру за виправдовування збройної агресії росії проти України (ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

Слідство стверджує, що релігійний блогер вів антиукраїнську діяльність і поширював проросійські наративи, а також організовував замовні «акції протесту» біля Лаври, підбурював людей та давав інтервʼю, де звинувачував Україну в розвʼязанні війни. Водночас блогер транслював свої виступи на YouTube-каналі «Святая Русь» із 23 тисячами підписників.

За даними СБУ, після початку повномасштабної війни фігурант публічно підтримав російських окупантів і виправдовував окупацію українських територій. Удома він зберігав заборонену символіку і книги радикальних націоналістичних структур росії.

Чоловік займає посаду заступника керівника проросійської організації «Единое отечество» та є учасником релігійно-політичної організації РПЦ «Союз православних братств України».

Тепер йому загрожує до восьми років увʼязнення.