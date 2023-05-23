У росії дозволили вилучати закордонні паспорти у призовників

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Державна дума росії ухвалила у третьому читанні поправки, які дозволяють вилучати закордонні паспорти у призовників.

Про це повідомляє Интерфакс та «Медиазона».

Після рішення комісії про призов людині дається пʼять днів на передачу паспорта. Отримати документ назад можна після проходження військової чи альтернативної служби. Паспорт треба буде здати на період служби на зберігання у міграційну службу.

Закордонний паспорт будуть вилучати також, якщо людина:

відбуває покарання за злочини;

ухиляється від виконання зобовʼязань, накладених судом;

визнана банкрутом.

Також це стосується росіян, які працювали у фсб або в організаціях із доступом до державної таємниці — закордонний паспорт у них вилучається строком на 5 років з дня звільнення.

Організація «Військові адвокати» пояснює, що нововведення стосуються чоловіків віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі та щодо яких винесли рішення про призов на службу. Поправки набудуть чинності через 180 днів після офіційного опублікування і, швидше за все, не торкнуться осіннього призову 2023 року.