СБУ повідомила про підозру колишньому чиновнику часів Януковича, який зараз працює на окупантів

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Служба безпеки України повідомила про підозру поплічнику президента-втікача Віктора Януковича, екскерівнику Державної реєстраційної служби України Дмитру Вороні.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Наприкінці 2022 року росіяни призначили його «сенатором рф — представником виконавчого органу влади Запорізької області». Він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованому Запоріжжі.

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Ворона добровільно допомагав росіянам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей. Також був «радником» окупаційного «губернатора» Балицького.

Ворона підготував звернення до путіна щодо державних нагород рф для російських військових і колаборантів, які допомагали окупувати регіон.

Він отримав підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Йому загрожує до 12 років тюрми.

Суд арештував майно Ворони на десятки мільйонів гривень. Зокрема, квартири фігуранта в середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кадратних метрів під Києвом і десять земельних ділянок на Київщині.