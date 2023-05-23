Євросоюз надає Україні ще €1,5 мільярда макрофінансової допомоги
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс оголосив, що Європейський Союз надає Україні четвертий транш макрофінансової допомоги на суму €1,5 мільярда.
Регулярна допомога від Євросоюзу у вигляді цих траншів допомагає Україні профінансувати зарплати державних службовців, пенсії, ремонт інфраструктури.
Загалом цього року ЄС передав Україні €7,5 мільярда з пакета макрофінансової допомоги на €18 мільярдів.
- Попередній транш Україні надіслали 25 квітня, він теж становив €1,5 мільярда.
- Перший транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу Україна отримала в січні. Він становив €3 мільярди. Другий був на €1,5 мільярда і надійшов у березні.